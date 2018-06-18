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14:07   18 Июня 2018
Россия
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Путин не принимает участия в подготовке пенсионной реформы — Песков

Путин не принимает участия в подготовке пенсионной реформы — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности каких-либо изменений в пенсионной реформе после появления петиции против повышения возраста выхода на пенсию.

По словам Пескова, реформа прорабатывается министрами, Госдумой и правительством. Президент же не принимает участия в этом обсуждении.

«Пока мы не видим окончательных очертаний реформы»,  — сказал представитель Кремля.

Пескова также спросили, может ли в будущем президент Владимир Путин внести правки в законопроект. В ответ пресс-секретарь главы государства вновь подчеркнул, что президент не является участником экспертной группы. Он отметил, что администрация президента получает всю информацию о ходе подготовки реформы, но обращаться к президенту преждевременно.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #песков #общество #пенсионная реформа
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