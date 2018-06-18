Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег

Художник Денис Лопатин пытается изобразить из себя жертву, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Прокуратура Камчатки ранее отказалась возбуждать уголовное дело против карикатуриста, на картины которого пожаловались сразу несколько жителей региона. Заявители объяснили, что творения Лопатина оскорбительны для верующих. Особенно его карикатура на Поклонскую и Николая II. Тем не менее следственная экспертиза не выявила нарушений.

Тогда художник заявил, что вынужден покинуть Россию и переехать во Францию из-за угрозы уголовного преследования.

Поклонская считает, что Лопатин попросту сбежал, ведь он понимает, что его творчество призывает к уничижительному отношению к ценностям православия, провоцирует ненависть к верующим. В России это является преступлением, за которое предусмотрено наказание.

Но и во Франции ему не следует ждать спокойной жизни, предупредила депутат. Дело в том, что оскорбление чувств верующих относится к преступлению экстремистского и террористического характера. А с этим сейчас борются все страны мира.