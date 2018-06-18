Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.

Единственная возможность урегулировать конфликт на Украине — выполнить Минские соглашения. Так считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. Таким образом он прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, который в интервью заявил, что попытка Киева сделать из Донбасса унитарно-подчиненный регион приведет к новому витку конфликта.

Кравчук считает, что украинские власти должны изменить политику по отношению к Донбассу. Экс-президент допустил, что регион может получить некую автономию.По словам Кравчука, «надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум». Он также считает, что без помощи Запада Украине эту проблему не решить.

Пушилин в комментарии ИА «Политика Сегодня» подчеркнул, что механизм выхода из конфликта есть и прописан в Минских соглашениях.

«Мы видим единственную возможность политического урегулирования — выполнение в полной мере Минских соглашений. Любые другие вариации, включая силовой сценарий, который, в основном, желает Киев, являются неосуществимыми», — сказал Пушилин.

Напомним, Минские соглашения предусматривают утверждение на законодательном уровне особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, освобождение от наказания и преследования лиц, связанных с событиями в Донбассе, право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Закон на Украине до сих пор не принят.

Кравчук, говоря о Донбассе, вспомнил высказывание украинского писателя Гончара: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс». Пушилин обвинил Кравчука в национализме.

«Трудно комментировать человека, который является одним из виновников распада СССР и еще в далеких 1990-х годах начал популяризировать националистические взгляды», — сказал Пушилин.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 годы.