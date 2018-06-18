Пострадавшие в ДТП мексиканцы чувствуют себя хорошо — посольство Мексики

Госпитализация гражданам Мексики, пострадавшим из-за наезда такси в центре Москвы, не понадобилась.

Об этом сообщил представитель посольства Мексики в Москве в беседе с РИА «Новости».

По словам источника, мексиканцы получили незначительные травмы и сейчас чувствуют себя хорошо. Стационарная помощь им не понадобилась.

Ранее ГУМВД столице рассказали, что на улице Ильинка водитель такси не справился с управлением: перепутал педали газа и тормоза и выехал на тротуар. В результате инцидента, по данным полиции, пострадали семь пешеходов: два россиянина, два мексиканца, двое граждан Азербайджана и один житель Украины. Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян.

В департаменте здравоохранения сообщили о восьми пострадавших. Накануне, представители ведомства заявили, что трое пострадавших из-за инцидента с наездом такси находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Вскоре их выпишут.