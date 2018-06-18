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11:00   18 Июня 2018
Россия
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Турникеты исчезнут из общественного транспорта Москвы к сентябрю

Турникеты исчезнут из общественного транспорта Москвы к сентябрю

Глава Москва Сергей Собянин распорядился о полном переоборудовании транспорта, департамент транспорта должен до конца августа ликвидировать все турникеты в автобусах и установить валидаторы.

По данным ТАСС, для полной замены оборудования необходимо закупить около трех тысяч валидаторов. Мэр назвал это большой работой и объяснил, что необходимо убрать все турникеты и успеть переоборудовать автобусы до начала учебного года.

Градоначальник подчеркнул, что для введения бестурникетной системы нужно завершить установку валидаторов на всем столичном транспорте. Он добавил, что при этом сотрудникам «Мосгортранса» требуется освоить работу без турникетов.

«Если вы поддерживаете, мы такую работу проведем», — заключил Собянин на встрече с сотрудниками ГУП «Мосгортранс». 

Работники одобрили инициативу политика.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #собянин #политика #мэр #общество #общественный транспорт #москвасейчас
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