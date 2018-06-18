Мы в соц.сетях:
Цена на бензин в России снизилась в течение недели

Цена на бензин в России снизилась в течение недели

 Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег

Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег
Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

 Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста
Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

 Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник
Цена на бензин в России снизилась в течение недели

Цена на бензин в России снизилась в течение недели

 Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег

Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег
Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

 Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста
Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

 Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник
10:55   18 Июня 2018
Россия
50

Топилин: Через 10 лет Россию ждет недостаток трудовых ресурсов

Топилин: Через 10 лет Россию ждет недостаток трудовых ресурсов

Министр труда РФ Максим Топилин считает, что через 10 лет количество работающих людей серьезно уменьшится.

Глава министерства считает, что нужны «компетенции и квалификация». Необходимо создать рынки труда для молодежи и пенсионеров. В интервью телеканалу «Россия 24» Топилин подчеркнул, что условия занятости разные.

«Это разные профессии все-таки», — отметил министр.

Работники более старшего возраста отдают предпочтения классическим видам занятости. Фрилансеров среди людей пожилого возраста как правило меньше.

Также министр добавил, что серьезных изменений по уровню безработицы не предвидится. Сейчас показатель держится на уровне 2011–2012 годов — менее 5%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял о пенсионной реформе. Мужская половина теперь станет выходить на пенсию в 65 лет, а женская — в 63. Изменения поэтапно вступят в силу со следующего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #топилин #пенсионная реформа #рынок труда
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка
Мусор не успеют убрать. Депутаты жалуются правоохранителям, чиновники уповают на будущие полигоны.
11:03   18 Июня 2018
35
Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2» Россия

Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»

9:02   18 Июня 2018
114
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

7:46   16 Июня 2018
12288
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

14:43   15 Июня 2018
301
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители