Топилин: Через 10 лет Россию ждет недостаток трудовых ресурсов

Министр труда РФ Максим Топилин считает, что через 10 лет количество работающих людей серьезно уменьшится.

Глава министерства считает, что нужны «компетенции и квалификация». Необходимо создать рынки труда для молодежи и пенсионеров. В интервью телеканалу «Россия 24» Топилин подчеркнул, что условия занятости разные.

«Это разные профессии все-таки», — отметил министр.

Работники более старшего возраста отдают предпочтения классическим видам занятости. Фрилансеров среди людей пожилого возраста как правило меньше.

Также министр добавил, что серьезных изменений по уровню безработицы не предвидится. Сейчас показатель держится на уровне 2011–2012 годов — менее 5%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял о пенсионной реформе. Мужская половина теперь станет выходить на пенсию в 65 лет, а женская — в 63. Изменения поэтапно вступят в силу со следующего года.