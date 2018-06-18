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10:42   18 Июня 2018
Россия
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Пенсионная реформа не окажет серьезного влияния на показатели безработицы — Топилин

Пенсионная реформа не окажет серьезного влияния на показатели безработицы — Топилин

Сейчас в России показатели безработицы рекордно низкие, поэтому Минтруда не планирует корректировки показателей в связи с высвобождающимся трудоспособным населением. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, сейчас в РФ уровень безработицы низок — менее 5%, что повторяет ситуацию 2011-2012 годов. При этом он отметил, что «практика покажет, насколько мы правы, исходя из того, что не произойдет каких-то серьезных сдвижек».

Ранее правительство приняло решение о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — женщин. Пенсионная реформа начнется в 2019 году и будет поэтапной. В субботу кабмин внес соответствующие законопроекты в Госдуму.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #минтруд #пенсионная реформа #безработица
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