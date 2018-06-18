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14:00   18 Июня 2018
Россия
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Минфин готов ввести пошлины на все зарубежные интернет-покупки

Минфин готов ввести пошлины на все зарубежные интернет-покупки

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что министерство намерено поддержать снижение порога беспошлинной интернет-торговли после 2020 года, но при условии, что будет четко отработано администрирование платежей.

Он отметил, что ведомство готово ввести с 2020 года пошлины на все покупки в зарубежных интернет-магазинах. Однако, пока не будут разработаны специальные программы, пока специалисты не рассчитают, как нагрузка будет распределяться на сотрудников таможни, рано о чем-либо говорить.

Минфин готов ввести пошлины на все зарубежные интернет-покупки

Облагать пошлиной покупки из иностранных интернет-магазинов предложила Федеральная таможенная служба. На данный момент россияне могут получить посылки из-за рубежа без пошлины на сумму до тысячи евро в месяц и весом до 31 килограмма. В противном случае необходимо уплатить 30-процентную пошлину. 

Минфин предложил снизить максимальную сумму до 500 евро, однако правительство пока никак не отреагировало на эту идею.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #интернет-магазин #пошлина
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