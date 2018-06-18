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 Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста
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 Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник
10:52   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter поблагодарил Евросоюз за решение продлить санкции против России.

Он также предложил европейцам внести в санкционный список россиян, ответственных за строительство моста через Керченский пролив, а также «виновных в массовом нарушении прав человека на полуострове». К этому, в частности, относят задержание Олега Сенцова, которого приговорили в РФ к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму.

Евросоюз в понедельник на год, до 23 июня 2019-го, продлил санкции против России. Ограничения предполагают запрет на экспорт европейской продукции, а также инвестиции в Крым и Севастополь. Кроме того, запрещаются туристические услуги на полуострове: европейским круизным лайнерам не разрешается заходить в порты Крыма за исключением крайних случаев.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после народного референдума. Большинство жителей региона пожелали выйти из состава Украины после государственного переворота. Киев, однако, до сих пор считает незаконными результаты голосования.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #санкции #политика #новости #климкин #крымский мост
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