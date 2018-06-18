Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter поблагодарил Евросоюз за решение продлить санкции против России.

Он также предложил европейцам внести в санкционный список россиян, ответственных за строительство моста через Керченский пролив, а также «виновных в массовом нарушении прав человека на полуострове». К этому, в частности, относят задержание Олега Сенцова, которого приговорили в РФ к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму.

Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту.Маємо переходити від політики «невизнання» до деокупації #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 18, 2018

Евросоюз в понедельник на год, до 23 июня 2019-го, продлил санкции против России. Ограничения предполагают запрет на экспорт европейской продукции, а также инвестиции в Крым и Севастополь. Кроме того, запрещаются туристические услуги на полуострове: европейским круизным лайнерам не разрешается заходить в порты Крыма за исключением крайних случаев.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после народного референдума. Большинство жителей региона пожелали выйти из состава Украины после государственного переворота. Киев, однако, до сих пор считает незаконными результаты голосования.