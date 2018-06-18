Засуха охватила четверть Украины

Засуха наблюдается на 25% территории Украины, она охватила большую часть юго-востока страны. Об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко изданию»Интерфакс-Украина».

По ее словам, больше всего от засухи пострадали Запорожская, Харьковская и Херсонская области. Адаменко добавила, что новый прогноз по урожаю в стране, Укргидрометцентр опубликует в конце июня.

Раннее специалисты из Всеукраинской аграрной рады заявили, что засуха в центральном, южном и восточном регионах страны приведет к потере 50% урожая зерновых культур. Согласно исследованию экспертов ВАР, из-за малого количество осадков наибольшие потери понесут фермеры, выращивающие пшеницу и ячмень. Хозяйственные потери от пшеницы достигнут 30%, сои — 20%.

Директор фермерского хозяйства «Щедрая Усадьба-М» в Хмельницкой области Александр Бондарь опасается, что если в ближайшее время прогноз погоды не изменится, он может потерять 40% урожая пшеницы и 50% сои.