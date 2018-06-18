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10:29   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Неизвестные в Херсоне избили журналиста

Неизвестные в Херсоне избили журналиста

Пострадавший связывает атаку со своей профессиональной деятельностью.

Сотрудника херсонского интернет-издания «Мост» Сергея Никитенко в понедельник избили двое неизвестных. Мужчину повалили на асфальт неподалеку от автомобильной стоянки. Нападавшие ничего не сказали, но журналист считает, что причиной атаки стала его работа.

В Facebook он написал, что после инцидента злоумышленники скрылись на авто с транзитными номерами. А он поспешил обратиться в полицию. Никитенко признался, что от серьезных травм его спасла только готовность к избиению.

К слову, это далеко не первое нападение на журналиста на Украине. Один из таких случаев произошел 9 июня в Одессе. Трое неизвестных избили сотрудника Одесского регионального телеканала «Репортер» Константина Гречаного. Как уточнялось, преступники напали на мужчину сзади. Никаких «приветов» они не передали, рассказал позже пострадавший.

 

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Автор: Юлия Халус
#украина #происшествия #чп #сми #херсон #журналист #новости
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