Неизвестные в Херсоне избили журналиста

Пострадавший связывает атаку со своей профессиональной деятельностью.

Сотрудника херсонского интернет-издания «Мост» Сергея Никитенко в понедельник избили двое неизвестных. Мужчину повалили на асфальт неподалеку от автомобильной стоянки. Нападавшие ничего не сказали, но журналист считает, что причиной атаки стала его работа.

В Facebook он написал, что после инцидента злоумышленники скрылись на авто с транзитными номерами. А он поспешил обратиться в полицию. Никитенко признался, что от серьезных травм его спасла только готовность к избиению.

К слову, это далеко не первое нападение на журналиста на Украине. Один из таких случаев произошел 9 июня в Одессе. Трое неизвестных избили сотрудника Одесского регионального телеканала «Репортер» Константина Гречаного. Как уточнялось, преступники напали на мужчину сзади. Никаких «приветов» они не передали, рассказал позже пострадавший.