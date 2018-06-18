Военный оркестр Минобороны выступил в столичном парке «Эрмитаж»

В Москве в прошедшие выходные на летней эстраде сада «Эрмитаж» выступил центральный военный оркестр Минобороны. Выступление прошло в рамках программы «Военные оркестры в парках».

Центральный военный оркестр Минобороны России в минувшие выходные дал концерт в саду «Эрмитаж». Очередной концерт цикла «Военные оркестры в парках» состоится в субботу 23 июня в парке культуры и отдыха «Перовский» #ВоенныеОркестрыВПарках #Культура #СпасскаяБашня #ВоенныеМузыканты pic.twitter.com/N8XPIrMsDu — Минобороны России (@mod_russia) June 18, 2018

В следующий раз музыканты выступят 23 июня в парке культуры и отдыха «Перовский». Напомним, сезон оркестранты открыли 19 мая в Александровском саду. Каждую субботу с мая по август любой желающий может насладиться музыкой военных оркестров в столичных парках.

Этот проект стартовал в 2016 году. Впервые музыканты дали концерт на территории ВДНХ. По словам руководителя Департамента культуры столицы Александра Кибовского, идею подсказали сами москвичи. Жители столицы предложили властям возобновить популярные в прошлом выступления военных оркестров в городских парках и скверах.