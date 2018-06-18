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10:23   18 Июня 2018
Весь мир
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Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

Руководителя автоконцерна Audi Руперта Штадлера ареcтовали в связи с «дизельным скандалом», сообщает издание Bild.

Штадлера задержали в городе Ингольштадт. Официальный представитель Volkswagen подтвердил слухи о задержании главы автоконцерна.

Ранее, в августе 2017 года топ-менеджер Volkswagen Оливер Шмидт признал вину в связи с делом о «дизельном скандале». Скандал произошел в 2015 году. Власти обвинили компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, изменяющим реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

Шмидту предъявили обвинения в сговоре. Ему грозит штраф в размере до 400 тысяч долларов и семь лет лишения свободы.

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Автор: Надежда Егорова
#дизельный скандал #штадлер #шмидт
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