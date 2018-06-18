Песков: Москва не препятствовала встрече омбудсмена из Киева с заключенными

В Кремле не считают, что договоренности президентов РФ и Украины о встречах омбудсменов с заключенными сорваны по вине российской стороны, поскольку эти вопросы в компетенции непосредственно уполномоченных по правам человека двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представителю Кремля был задан вопрос о причине, по которой украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла встретиться в Салехарде с осужденным по статье о терроризме режиссером Олегом Сенцовым. По словам Пескова, он не готов сформулировать причины, по которым Денисова не смогла навестить Сенцова.

«Вам известно, что наш омбудсмен Татьяна Москальковавзаимо действует с украинской коллегой. Именно они располагают информацией о том, с кем возможна встреча, а с кем нет, — сказал Песков. — А касательно Сенцова ситуация известна и понятна».

Ранее Песков отмечал, что украинского режиссера нельзя считать удерживаемым лицом, так как он является осужденным по обвинению в тяжком преступлении.

Президенты России и Украины договорились, что Москалькова и Денисова посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками заключенных, которых намерены посетить — по 34 человека в каждом.

Позднее Денисова написала в Facebook, что приехала в Салехард, но в колонию, где содержится Сенцов ее не пустили из-за наличия у осужденного гражданства РФ. Комментируя ситуацию, Москалькова заявила, что, приехав в Салехард, украинский омбудсмен нарушила их прежние договоренности.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам заключения в колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Вместе с ним к 10 годам лишения свободы был приговорен его сообщник Александр Кольченко. До этого по тому же делу по семь лет лишения свободы получили Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев.