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10:20   18 Июня 2018
Россия
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Песков: Москва не препятствовала встрече омбудсмена из Киева с заключенными

Песков: Москва не препятствовала встрече омбудсмена из Киева с заключенными

В Кремле не считают, что договоренности президентов РФ и Украины о встречах омбудсменов с заключенными сорваны по вине российской стороны, поскольку эти вопросы в компетенции непосредственно уполномоченных по правам человека двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представителю Кремля был задан вопрос о причине, по которой украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла встретиться в Салехарде с осужденным по статье о терроризме режиссером Олегом Сенцовым. По словам Пескова, он не готов сформулировать причины, по которым Денисова не смогла навестить Сенцова.

«Вам известно, что наш омбудсмен Татьяна Москальковавзаимо действует с украинской коллегой. Именно они располагают информацией о том, с кем возможна встреча, а с кем нет, — сказал Песков. — А касательно Сенцова ситуация известна и понятна».

Ранее Песков отмечал, что украинского режиссера нельзя считать удерживаемым лицом, так как он является осужденным по обвинению в тяжком преступлении.

Президенты России и Украины договорились, что Москалькова и Денисова посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками заключенных, которых намерены посетить — по 34 человека в каждом.

Песков: Москва не препятствовала встрече омбудсмена из Киева с заключенными

Позднее Денисова написала в Facebook, что приехала в Салехард, но в колонию, где содержится Сенцов ее не пустили из-за наличия у осужденного гражданства РФ. Комментируя ситуацию, Москалькова заявила, что, приехав в Салехард, украинский омбудсмен нарушила их прежние договоренности.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам  заключения в колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Вместе с ним к 10 годам лишения свободы был приговорен его сообщник Александр Кольченко. До этого по тому же делу по семь лет лишения свободы получили Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #песков #политика #москалькова #сенцов #денисова
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