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10:43   18 Июня 2018
Россия
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Positive Technologies: В первом квартале года число кибератак возросло на 32 процента

Positive Technologies: В первом квартале года число кибератак возросло на 32 процента

Анализ данных показал, что в 2018 году рост киберинцидентов увеличился на 32 процента. Специалисты отметили прирост спроса на личные данные жертв, а также вредоносное ПО в большинстве хакерских атак.

По сравнению со статистикой киберпреступлей за прошлый год атаки с целью получения персональных данных, включая учетные записи и пароли, увеличились на 13 процентов.

Positive Technologies: В первом квартале года число кибератак возросло на 32 процента

Дальнейшее развитие событий предположил аналитик компании Positive Technologies Ольга Зиненко. Она считает, что хакеры используют полученную информацию для повторных атак, либо продадут закрытые материалы на черном рынке.

 

Томский офис Позитив Технолоджис #positivetechnologies

Публикация от Yura (@yura_ak)

Пять из шести атак были направлены на частных лиц, чаще всего пользователи становились жертвами вирусного ПО. По данным аналитика, такие преступления составили 63 процента. Она рассказала, что самым популярным методом злоумышленников стало шпионское ВПО, при помощи которого хакеры получают все пароли и личную информацию в различных сервисах и системах, а также добывают сведения, содержащие коммерческую тайну. Таким образом, хакеры получают ключ ко второму этапу атаки на более глубоком уровне: под прицелом оказывается внутренняя инфраструктура компаний.

Госучреждения не стали исключением для кибербандитов, 16 процентов преступлений было совершено против госведомств. Для таких атак в основном используется шпионский троян SANNY.

 

Атаки через сети SS7 могут выполняться из любого места на планете — и злоумышленники начали этим пользоваться. Сегодня киберпреступники не только осведомлены о проблемах безопасности сигнальных сетей, но и активно эксплуатируют эти уязвимости. Согласно результатам мониторинга Positive Technologies, злоумышленники следят за абонентами, перехватывают звонки, обходят системы тарификации, блокируют пользователей. Только один крупный оператор с абонентской базой в несколько десятков миллионов человек ежесуточно подвергается более чем 4 тысячам кибератак. Подробности читайте по ссылке в профиле.

Публикация от Анлим-ИТ - инф. безопасность⤴ (@unlimit72)

Компании финансовой отрасли традиционно попали под удар киберпреступников, в первом квартале 2018 года 64 процента атак было направлено на обогащение и 36 - на доступ к закрытой информации частных клиентов банков.

Зиненко выразила уверенность, что рост кибератак продолжится, поскольку появляются новые виды вирусного ПО и шпионских троянов. Помимо этого существует риск фишинговых атак в период Чемпионата мира.

 

Специалисты Positive Technologies собрали статистику эффективности атак с применением методов социальной инженерии . В ходе проектов по анализу защищенности корпоративной инфраструктуры эксперты компании имитировали активность хакеров и отправляли сотрудникам компаний-заказчиков сообщения, содержащие вложенные файлы, ссылки на веб-ресурсы и формы для ввода паролей. Всего было отправлено 3332 письма и 17% из этих сообщений в реальной жизни могли бы в итоге привести к компрометации компьютера сотрудника, а впоследствии — и всей корпоративной инфраструктуры. Подробности читайте по ссылке в профиле.

Публикация от Анлим-ИТ - инф. безопасность⤴ (@unlimit72)

Positive Technologies — один из лидеров европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия стандартам, а также защиты веб-приложений.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #хакеры #общество #весь мир #по #кибератаки #positive technologies #впо
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