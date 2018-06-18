Positive Technologies: В первом квартале года число кибератак возросло на 32 процента

Анализ данных показал, что в 2018 году рост киберинцидентов увеличился на 32 процента. Специалисты отметили прирост спроса на личные данные жертв, а также вредоносное ПО в большинстве хакерских атак.

По сравнению со статистикой киберпреступлей за прошлый год атаки с целью получения персональных данных, включая учетные записи и пароли, увеличились на 13 процентов.

Дальнейшее развитие событий предположил аналитик компании Positive Technologies Ольга Зиненко. Она считает, что хакеры используют полученную информацию для повторных атак, либо продадут закрытые материалы на черном рынке.

Томский офис Позитив Технолоджис #positivetechnologies Публикация от Yura (@yura_ak) 1 Июн 2018 в 7:42 PDT

Пять из шести атак были направлены на частных лиц, чаще всего пользователи становились жертвами вирусного ПО. По данным аналитика, такие преступления составили 63 процента. Она рассказала, что самым популярным методом злоумышленников стало шпионское ВПО, при помощи которого хакеры получают все пароли и личную информацию в различных сервисах и системах, а также добывают сведения, содержащие коммерческую тайну. Таким образом, хакеры получают ключ ко второму этапу атаки на более глубоком уровне: под прицелом оказывается внутренняя инфраструктура компаний.

Госучреждения не стали исключением для кибербандитов, 16 процентов преступлений было совершено против госведомств. Для таких атак в основном используется шпионский троян SANNY.

Компании финансовой отрасли традиционно попали под удар киберпреступников, в первом квартале 2018 года 64 процента атак было направлено на обогащение и 36 - на доступ к закрытой информации частных клиентов банков.

Зиненко выразила уверенность, что рост кибератак продолжится, поскольку появляются новые виды вирусного ПО и шпионских троянов. Помимо этого существует риск фишинговых атак в период Чемпионата мира.

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