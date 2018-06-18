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10:13   18 Июня 2018
Россия
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Пенсии вырастут на 10 процентов благодаря реформе — Топилин

Пенсии вырастут на 10 процентов благодаря реформе — Топилин

Согласно расчетам Минтруда, спустя 5-6 лет после проведения пенсионной реформы пенсии в реальном выражении вырастут на 8-10%, подчеркнул глава ведомства Максим Топилин.

Такого большого роста в России никогда не наблюдалось. Особенно в последние годы, напомнил министр.

Кабмин РФ ранее предложил провести пенсионную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста: для мужчин - до 65 лет, для женщин - до 63 лет. Реализовывать реформу станут постепенно, начиная с 2019 года. Первым пенсионный возраст повысят мужчинам 1959-го и женщинам 1964 года рождения.

В правительстве объяснили, что данное нововведение необходимо для повышения благосостояния пенсионеров. Из-за роста продолжительности жизни количество пожилых граждан увеличилось, как и давление на работоспособное население. Все это сказывается на размере пенсий.

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Автор: Юлия Халус
#россия #пенсии #новости #общество #топилин #пенсионный возраст
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