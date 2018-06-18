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10:09   18 Июня 2018
Россия
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Порошенко оценил результаты реформы по децентрализации

Порошенко оценил результаты реформы по децентрализации

Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил результаты реформы по децентрализации. Об этом он написал в твиттере.

Лидер страны отметил, что ее результатом стали отремонтированные дороги, школы и детские сады, восстановленное освещение и прочие улучшения в украинских городах и селах. 

 

Напомним, реформа децентрализации предусматривает трехуровневую систему местного самоуправления на Украине. Согласно изменениям, система административно-территориального устройства будет включать в себя регионы, районы и общины. Центр передаст общинам большие полномочия и финансовые ресурсы. Президент должен будет назначать представителя властей.  

ДНР И ЛНР предоставляется особый статус.

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #украина #политика #децентрализация
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