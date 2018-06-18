Порошенко оценил результаты реформы по децентрализации

Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил результаты реформы по децентрализации. Об этом он написал в твиттере.

Лидер страны отметил, что ее результатом стали отремонтированные дороги, школы и детские сады, восстановленное освещение и прочие улучшения в украинских городах и селах.

Якщо у вашому місті селі вперше за багато років полатали дорогу, встановили освітлення, почали відремонтували школу чи дитячий садок, знайте, що це вам не просто повезло з головою, хоча і не без цього. Це – результат реформи із децентралізації — Петро Порошенко (@poroshenko) June 18, 2018

Напомним, реформа децентрализации предусматривает трехуровневую систему местного самоуправления на Украине. Согласно изменениям, система административно-территориального устройства будет включать в себя регионы, районы и общины. Центр передаст общинам большие полномочия и финансовые ресурсы. Президент должен будет назначать представителя властей.

ДНР И ЛНР предоставляется особый статус.