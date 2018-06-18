Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

Сейчас ведется работа по реализации тех договоренностей, которых удалось достичь в ходе недавнего телефонного разговора между российским и украинским лидерами, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко на прошлой неделе пообщались по телефону и договорились допустить к заключенным в РФ и на Украине омбудсменов двух стран. Уполномоченный Незалежной Людмила Денисова отправилась в Москву в среду, 13 июня, а Татьяна Москалькова посетит Киев на этой неделе.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов о том, как продвигается ситуация с обменом заключенными между Россией и Украиной, представитель Кремля подчеркнул, что говорить пока преждевременно. Сейчас ведется работа по визитам омбудсменов. По итогам этих встреч можно будет о чем-то говорить.