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12:54   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

Сейчас ведется работа по реализации тех договоренностей, которых удалось достичь в ходе недавнего телефонного разговора между российским и украинским лидерами, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко на прошлой неделе пообщались по телефону и договорились допустить к заключенным в РФ и на Украине омбудсменов двух стран. Уполномоченный Незалежной Людмила Денисова отправилась в Москву в среду, 13 июня, а Татьяна Москалькова посетит Киев на этой неделе.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов о том, как продвигается ситуация с обменом заключенными между Россией и Украиной, представитель Кремля подчеркнул, что говорить пока преждевременно. Сейчас ведется работа по визитам омбудсменов. По итогам этих встреч можно будет о чем-то говорить.

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Автор: Юлия Халус
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