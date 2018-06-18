Мы в соц.сетях:
Цена на бензин в России снизилась в течение недели

Цена на бензин в России снизилась в течение недели

 Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег

Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег
Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

 Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста
Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

 Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник
Цена на бензин в России снизилась в течение недели

Цена на бензин в России снизилась в течение недели

 Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег

Поклонская: Отъезд карикатуриста Лопатина во Францию — побег
Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»

 Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста

Климкин призвал ЕС внести в санкционный список строителей Крымского моста
Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

Глава автоконцерна Audi арестован по делу о «дизельном скандале»

 Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник
10:04   18 Июня 2018
Россия
63

Кремль будет противостоять планам Киева по борьбе с «Северным потоком 2»

Кремль будет противостоять планам Киева по борьбе с «Северным потоком 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что строительство российского газопровода является исключительно коммерческим проектом и не имеет никакой политической подоплеки. Так он прокомментировал планы Киева против «Северного потока 2».

Напомним, глава Украины Петр Порошенко призвал Германию запретить «Северный поток 2» и назвал проект «абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины». По его словам, реализация проекта ударит по украинскому бюджету и снизит его практически на три миллиарда долларов.

Песков назвал любое противодействие «Северному потоку 2» нарушением основных принципов свободной конкуренции. Он отметил, что в Кремле знают, что ряд стран выступают против газопровода, невзирая на то, что проект является международным. 

Пресс-секретарь подчеркнул, что одна из целей «Северного потока 2» состоит в обеспечении энергобезопасности Европы. Россия ведет тесный диалог с Германией и другими странами по вопросам его реализации, резюмировал он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #песков #политика #общество #северный поток 2
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка
Мусор не успеют убрать. Депутаты жалуются правоохранителям, чиновники уповают на будущие полигоны.
11:03   18 Июня 2018
35
Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2» Россия

Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»

9:02   18 Июня 2018
114
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

7:46   16 Июня 2018
12288
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

14:43   15 Июня 2018
301
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители