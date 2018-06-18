Кремль будет противостоять планам Киева по борьбе с «Северным потоком 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что строительство российского газопровода является исключительно коммерческим проектом и не имеет никакой политической подоплеки. Так он прокомментировал планы Киева против «Северного потока 2».

Напомним, глава Украины Петр Порошенко призвал Германию запретить «Северный поток 2» и назвал проект «абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины». По его словам, реализация проекта ударит по украинскому бюджету и снизит его практически на три миллиарда долларов.

Песков назвал любое противодействие «Северному потоку 2» нарушением основных принципов свободной конкуренции. Он отметил, что в Кремле знают, что ряд стран выступают против газопровода, невзирая на то, что проект является международным.

Пресс-секретарь подчеркнул, что одна из целей «Северного потока 2» состоит в обеспечении энергобезопасности Европы. Россия ведет тесный диалог с Германией и другими странами по вопросам его реализации, резюмировал он.