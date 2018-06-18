Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

В ночь с 27 на 28 июня жители России смогут наблюдать «великое противостояние Марса и Земли, а также полное ленное затмение. Об этом сообщает РИА новости.

Как рассказал агентству начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николая Лапина, сами по себе явления нельзя назвать редкими, но факт их совпадения заслуживает внимания — в последнее время такое можно было наблюдать два века назад. Наблюдать за этими явлениями можно будет в любой точке страны. При этом никакого специального оборудования не понадобится.

По словам астронома, лунное затмение 27 июля будет самым продолжительным в 21 веке. Тень Земли полностью скроет Луну более, чем на час.

Также Лапин пояснил, что сближение Земли и Марса происходит каждые два года, но на разных расстояниях. Оно может варьироваться от 55 до более 100 миллионов километров. В этот раз дистанция между Марсом и Землей составит всего 55 миллионов километров, что случается крайне редко — целые поколения не имели возможности стать свидетелями этого события.

Астроном дал инструкции для желающих не пропустить то, чего уже вряд ли может повториться в их жизни. По его словам, когда Луна исчезнет в тени Земли нужно постараться разглядеть на небе — невысоко над горизонтом в той стороне, где будет происходить лунное затмение — маленькую красную «звездочку». Это и есть планета Марс. Сейчас можно наблюдать два столь ярких объекта: вечером — Венеру, ночью — Юпитер. В ночь с 27 на 28 июля Марс будет примерно такой же яркости.

Лапин уточнил, что лунное затмение произойдет в конкретный день и в конкретное время, а противостояние Марса будет наблюдаться в течение нескольких недель. По его словам, нижегородцам, интересующимся астрономическими явлениями, повезло больше других россиян — Нижегородский планетарий готовит специальную научно-популярную программу, посвященную ночи 27 июля.

Последнее лунное затмение произошло 31 января 2018 года. Противостояние Марса происходит раз в 15—17 лет.