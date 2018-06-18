Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, во вторник президент будет находиться с рабочим визитом в Минске. В этот день у него очень жесткий график, поэтому посмотреть игру российской сборной в прямом эфире не удастся. Скорее всего, он посмотрит «какие-то основные моменты в новостном формате», сказал пресс-секретарь.

Песков о матче Россия-Египет: Завтра у Путина очень напряженная работа в Минске. Вряд ли у него получится посмотреть игру даже в прямом эфире. Скорее всего только в новостном формате, и наверняка будет интересоваться по ходу матча. pic.twitter.com/ld1tnWjnt2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 18, 2018

Напомним, Владимир Путин 19 июня примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет в Минске.

Ранее сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.