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12:41   18 Июня 2018
Россия
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Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет

Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, во вторник президент будет находиться с рабочим визитом в Минске. В этот день у него очень жесткий график, поэтому посмотреть игру российской сборной в прямом эфире не удастся. Скорее всего, он посмотрит «какие-то основные моменты в новостном формате», сказал пресс-секретарь. 

 

Напомним, Владимир Путин 19 июня примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет в Минске.

Ранее сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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Автор: Виктория Разумовская
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