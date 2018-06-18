Мы в соц.сетях:
Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

 Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет

Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет
Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

 Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы
Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

 Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни
Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

 Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет

Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет
Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

 Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы
Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

 Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни
12:40   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
53

Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко находится под арестом. Генпрокуратура уверена, что политик планировала теракты в парламенте и рядом со зданием Кабмина.

Савченко может угодить в тюрьму на срок от пяти лет до пожизненного. СБУ ранее сообщала, что участие Савченко в подготовке госпереворота подтвердилось после проверки депутата на полиграфе. Адвокат политика отметил, что следствие не дало заключения о необходимости Савченко прекратить голодовку. Защитнику также не предоставили результаты экспертизы. Не заявляли и о факте знания депутатом способов «обхода» полиграфа.

На странице в Facebook политик написала, что суд запретил СБУ брать анализы ДНК. Следствие, тем самым подставит врачей из СИЗО, незаконно взяло кровь Савченко, которая так же не разрешала делать этого медикам.

Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

ДНК-экспертиза, по словам депутата, является незаконной и не может использоваться судом в качестве доказательств. Савченко также отказалась от медицинского наблюдения. Тестирование на полиграфе прошло не полностью, эксперты не задали всех вопросов следствия и защитника. Политик требует прохождения еще двух полиграфов независимыми специалистами из Евросоюза, США и Японии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#украина #савченко #политика #весь мир #сбу #днк экспертиза
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2» Россия
Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»
Попытки Украины сохранить лицо не соотносятся с экономическими интересами Германии.
12:02   18 Июня 2018
65
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

10:46   16 Июня 2018
12200
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
291
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
246
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители