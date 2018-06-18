Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко находится под арестом. Генпрокуратура уверена, что политик планировала теракты в парламенте и рядом со зданием Кабмина.

Савченко может угодить в тюрьму на срок от пяти лет до пожизненного. СБУ ранее сообщала, что участие Савченко в подготовке госпереворота подтвердилось после проверки депутата на полиграфе. Адвокат политика отметил, что следствие не дало заключения о необходимости Савченко прекратить голодовку. Защитнику также не предоставили результаты экспертизы. Не заявляли и о факте знания депутатом способов «обхода» полиграфа.

На странице в Facebook политик написала, что суд запретил СБУ брать анализы ДНК. Следствие, тем самым подставит врачей из СИЗО, незаконно взяло кровь Савченко, которая так же не разрешала делать этого медикам.

ДНК-экспертиза, по словам депутата, является незаконной и не может использоваться судом в качестве доказательств. Савченко также отказалась от медицинского наблюдения. Тестирование на полиграфе прошло не полностью, эксперты не задали всех вопросов следствия и защитника. Политик требует прохождения еще двух полиграфов независимыми специалистами из Евросоюза, США и Японии.