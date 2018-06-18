Nordwind открыла прямые рейсы из Симферополя в Хабаровск

Авиакомпания приступит к выполнению перелетов во вторник, 19 июня, рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Перевозить пассажиров из Симферополя в Хабаровск собираются один раз в неделю по вторникам на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777-200. Вылет из крымской столицы осуществят в 13:40 с прибытием на Дальний Восток в 5:10 по местному времени.

Nordwind является перевозчиком с самой широкой маршрутной сетью из аэропорта Симферополь. Авиакомпания в этом году выполняет рейсы по 27 внутренним направлениям. Еще в прошлом году она соединяла Крым с 26 городами страны. Купить билеты на рейсы можно на официальном сайте компании или на сайте аэропорта в разделе «Авиабилеты».

В пресс-службе «Симферополя» напомнили, что с 16 апреля текущего года все рейсы на прилет и вылет осуществляются в новом терминале.