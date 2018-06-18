Роскомнадзор защищает права телеканалов на трансляции Чемпионата мира 2018 года

Ведомство опирается на решение городского суда Москвы, который составил список телеканалов обладающих правом на показ игр в прямом эфире.

Таким образом, разрешено показывать трансляцию матчей следующим телеканалам: «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ ПЛЮС» «СПОРТ ПЛЮС», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ».

Роскомнадзор защищает все компании, представленные в документе Мосгорсуда.

Однако множество сайтов подверглись блокировке за незаконный показ футбольного соревнования. За отказ удалить пиратские трансляции Роскомнадзор заблокировал 99 сайтов, 212 порталов согласились завершить показ игр в прямом эфире, а 16 обещали отказаться от незаконных трансляций(установленный срок исполнения требований еще не истек, уточнили в ведомстве).