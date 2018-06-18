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12:32   18 Июня 2018
Россия
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Роскомнадзор защищает права телеканалов на трансляции Чемпионата мира 2018 года

Роскомнадзор защищает права телеканалов на трансляции Чемпионата мира 2018 года

Ведомство опирается на решение городского суда Москвы, который составил список телеканалов обладающих правом на показ игр в прямом эфире.

Таким образом, разрешено показывать трансляцию матчей следующим телеканалам: «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ ПЛЮС» «СПОРТ ПЛЮС», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ».

Роскомнадзор защищает все компании, представленные в документе Мосгорсуда. 

Однако множество сайтов подверглись блокировке за незаконный показ футбольного соревнования. За отказ удалить пиратские трансляции Роскомнадзор заблокировал 99 сайтов, 212 порталов согласились завершить показ игр в прямом эфире, а 16 обещали отказаться от незаконных трансляций(установленный срок исполнения требований еще не истек, уточнили в ведомстве).

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #чм-2018 #роскомнадзор #общество #чм #чм2018
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