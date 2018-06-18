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Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

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12:15   18 Июня 2018
Весь мир
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Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Евросоюз продлил односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя еще на год. Об этом журналистам сообщил сотрудник институтов ЕС.

Как пишет ТАСС, решение было принято на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС в Люксембурге без обсуждения. Министры просто утвердили ранее согласованный постоянными представителями стран ЕС документ. Меры приняты в соответствии со стратегией ЕС по непризнанию Крыма и Севастополя российскими регионами.

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — итсочник

Санкциями запрещается импорт в ЕС крымских товаров, европейцам запрещено инвестировать в бизнес на полуострове (приобретение недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг). Европейским судам запрещено заходить в крымские порты, самолетам — садиться в аэропортах Крыма за исключением вынужденных посадок.

Также санкции подразумевают экспорт товаров и технологий в сфере энергетики, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи полезных ископаемых. Запрещено сотрудничество в сфере телекоммуникаций.

Санкционная политика ЕС в отношении РФ состоит из трех независимых треков: визовые ограничения против граждан, экономические секторальные санкции против ряда государственных компаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, ограничительные меры против Крыма и Севатополя. Все три пакета были введены в 2014 году. Вопрос о продлении двух первых треков рассматривается советом Евросоюза раз в полгода, третий — раз в год.

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Автор: Вячеслав Каширин
#евросоюз #крым #санкции #политика #весь мир
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