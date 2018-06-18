Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что попытка сделать Донбасс унитарно подчиненным Киеву приведет к новому конфликту. Об этом пишут местные СМИ.

По словам политика, региону следует предоставить определенную автономию. Присоединять назад к стране территории, которые уже фактически отделились, неэффективно и бесполезно. Кравчук проиллюстрировал свои слова цитатой украинского писателя Олеся Гончара: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс».

ЛНР и ДНР объявили о своей независимости в 2014 году. Украинские власти не согласились с таким развитием событий и начали военную операцию, которая длится до сих пор. Несмотря на то, что позже стороны приняли соглашение о перемирии, вооруженные столкновения продолжаются.