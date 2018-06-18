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12:27   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Донбассу можно предоставить определенную автономию — первый президент Украины

Донбассу можно предоставить определенную автономию — первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что попытка сделать Донбасс унитарно подчиненным Киеву приведет к новому конфликту. Об этом пишут местные СМИ.

По словам политика, региону следует предоставить определенную автономию. Присоединять назад к стране территории, которые уже фактически отделились, неэффективно и бесполезно. Кравчук проиллюстрировал свои слова цитатой украинского писателя Олеся Гончара: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль  — Донбасс». 

ЛНР и ДНР объявили о своей независимости в 2014 году. Украинские власти не согласились с таким развитием событий и начали военную операцию, которая длится до сих пор. Несмотря на то, что позже стороны приняли соглашение о перемирии, вооруженные столкновения продолжаются. 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #днр #лнр #политика #кравчук
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