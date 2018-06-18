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12:20   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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СБ Украины завела уголовное дело против националистов, задержавших Лусварги

СБ Украины завела уголовное дело против националистов, задержавших Лусварги

В начале мая текущего года украинские радикалы в столице Украины задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.

Ранее бразильца осудили за участие в боях на стороне самопровозглашенной ДНР. Националисты доставили его к зданию украинской Службы безопасности, чтобы передать полицейским. Лусварги же сообщил, что после отмены приговора жил в киевском монастыре. Суд в Днепропетровской области арестовал бразильца до 5 июля без возможности внести залог.

СБУ завела уголовное дело против националистов, задержавших Лусварги. Их обвиняют в «совершении террористического акта и похищении» гражданина Бразилии. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин на странице в Facebook.

СБ Украины завела уголовное дело против националистов, задержавших Лусварги

Полиция Украины задерживала Лусварги в октябре 2016 года в аэропорту «Борисполь». Печерский суд Киева приговорил бразильца к 13 годам тюрьмы, обвинив его в участии в боях на стороне Донецкой народной республики. Позже приговор отменили из-за ряда нарушений в ходе следствия. Лусварги освободили.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #киев #днр #политика #весь мир #сбу #украинские националисты #лусварги
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