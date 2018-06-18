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14:03   18 Июня 2018
Россия
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Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

Мусор не успеют убрать. Депутаты жалуются правоохранителям, чиновники уповают на будущие полигоны.

«Мусорным адом» пугает гостей фестиваля «Енисейская уха» депутат ЗакСобрания Красноярского края от ЛДПР Евгений Черных. На сайте регионального отделения партии парламентарий опубликовал фотографии горящей несанкционированной свалки, которая находится возле трассы рядом с поселком Усть-Кемь. И пообещал обратится в правоохранительные органы, чтобы те заставили районные власти навести порядок.

В администрации Енисейского района корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщили, что ни дыма, ни огня на свалке нет. 

«Я полчаса назад вернулся из поселка Усть-Кемь. Никакого дыма. Общался с местным главой, он тоже не подтверждает, что что-то там горит», — сообщил первый заместитель главы Енисейского района Александр Губанов. 

Что касается самой свалки, то проблема возникла очень давно и не только в Енисейском районе, подчеркнул Губанов. Такая ситуация характерна для всех небольших населенных пунктов.

Мусорный ад Енисейском районе

 «Три года назад в крупнейшем поселке нашего района — Подтесово — построен современный полигон. Но это другой берег Енисея. Ни одного моста в районе нет. Доставлять  отходы к Усть-Кеми туда затруднительно. Больше полигонов у нас нет», - сетует замглавы района.

По его оценке, на строительство полигонов в каждом населенном пункте, а их в районе - 64, не хватит бюджета всей страны.  

Выходит, нет другого решения, кроме как сваливать отходы, где придется? Проблема решается, утверждает Губанов, но не быстрыми темпами.

«В конце прошлого года началось строительство полигона в Енисейске. И хотя он — отдельное муниципальное образование, полигон, скорее всего, будет межпоселенческий: от Усть-Кеми до Енисейска около 23 км. В этом и есть решение: планомерное, постепенное строительство полигонов ТБО,  к которому будет привязываться схема доставки отходов из близлежащих поселений. В них мусор будет собираться в контейнерах или специальные машины будут забирать, где-то площадки для временного накопления организовать. Но для начала  нужны полигоны»,  - размышляет чиновник. 

Однако сроки, когда будет запущен полигон в Енисейске, который поможет убрать свалку рядом с Усть- Кемью, пока неизвестны. 

Фестиваль «Енисейская уха» существует с 2010 года. До 2012 года гастрономический праздник назывался  «Сибирская уха» и проводился в деревне Усть-Тунгуска, в 70 километрах от города Енисейска. Позже сменил название и локацию, перебравшись к поселку Усть-Кемь. Проходит традиционно в июле. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #красноярский край #свалки #енисейский район
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