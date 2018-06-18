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12:01   18 Июня 2018
Россия
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Принцип «одного окна» для отчетности компаний введут в России

Принцип «одного окна» для отчетности компаний введут в России

Инициативу, разработанную Минфином РФ, 18 июня рассмотрит правительственная комиссия.

Проект разрабатывался в течение года. Правки подготовили по поручению экс-вице-премьера Игоря Шувалова. Политик в мае 2018 года стал председателем Внешэкономбанка. 

Кабмин рассмотрит изменения, если их одобрят ранее. При положительном решении правительства дополнения внесут в статьи 13 и 18 Федерального закона о бухучете.

Сейчас все компании и предприятия обязаны предоставлять по одному документу бухгалтерской отчетности в местные отделения Росстата. Исключения составляют организации из государственного сектора и Центробанк РФ.

В Минфине считают, что переход к системе «одного окна» положительно отразиться на работе организаций. В два раза снизятся временные, трудовые затраты на подготовку документа, «дублирующего» основной.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #минфин #кабмин #принцип одного окна
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