Принцип «одного окна» для отчетности компаний введут в России

Инициативу, разработанную Минфином РФ, 18 июня рассмотрит правительственная комиссия.

Проект разрабатывался в течение года. Правки подготовили по поручению экс-вице-премьера Игоря Шувалова. Политик в мае 2018 года стал председателем Внешэкономбанка.

Кабмин рассмотрит изменения, если их одобрят ранее. При положительном решении правительства дополнения внесут в статьи 13 и 18 Федерального закона о бухучете.

Сейчас все компании и предприятия обязаны предоставлять по одному документу бухгалтерской отчетности в местные отделения Росстата. Исключения составляют организации из государственного сектора и Центробанк РФ.

В Минфине считают, что переход к системе «одного окна» положительно отразиться на работе организаций. В два раза снизятся временные, трудовые затраты на подготовку документа, «дублирующего» основной.