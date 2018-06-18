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11:51   18 Июня 2018
Россия
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Магазин сувенирной продукции, посвященной Крымскому мосту, открылся в сети

Магазин сувенирной продукции, посвященной Крымскому мосту, открылся в сети

После ввода автомобильной части Крымского моста сооружение стало популярным туристическим объектом. В связи с этим в интернете открылся интернет-магазин сувенирной продукции.

Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», вырученные от продаж сувениров средства пойдут на развитие таманского и керченского музеев. В частности, выручку планируют направлять на финансирование выставок и хранение найденных в ходе строительства артефактов, которых более 100 тысяч.

До открытия онлайн-магазина продукцию с логотипом Крымского моста могли получить только победители конкурсов в соцсетях Крымского моста и кота Моста. Подарочные сувениры выпускались небольшим тиражом и не были рассчитаны на широкую аудиторию. Вместе с тем на линию обратной связи сайта Крымского моста на протяжении нескольких лет приходили письма с просьбой помочь приобрести памятные сувениры.

Магазин сувенирной продукции, посвященной Крымскому мосту, открылся в сети

В ассортименте магазина оригинальные кружки, на которых изображены чертежи устройства свайного основания опор и арочного пролетного строения моста, футболки и толстовки. Эксклюзивный сувенира — белая каска с фирменным логотипом. Кроме самого моста на подарках можно видеть и изображение талисмана великой стройки — рыжего кота Моста, живущего на стройплощадке, который ведет аккаунты в соцсетях и делится с подписчиками новостями о работах в Керченском проливе.

Крымский мост соединил Керченский (Крым) с Таманский полуострова (Краснодарский край). Необходимость его строительства возникла после воссоединения Крыма с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Строительство началось в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта составляет 228 миллиардов рублей.

Магазин сувенирной продукции, посвященной Крымскому мосту, открылся в сети

Строительство финансируется за счет средств федерального бюджета. Открытие автодорожной части моста планировалось на декабрь 2018 года, но состоялось за полгода до назначенного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая. Президент РФ Владимир Путин первым проехал по мосту за рулем «Камаза». Строительство железнодорожной части через Керченский пролив планируется завершить в 2019 году.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #крымский мост
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