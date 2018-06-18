Цивилев сменит руководство представительства Кузбасса при Кабмине

Причиной этому стала низкая эффективность работы представительства администрации Кемеровской области (АКО), объяснил врио губернатора региона Сергей Цивилев.

Специалисты Главного контрольного управления и Главного финансового управления с 5 по 15 июня текущего года проверяли финансово-хозяйственную деятельность представительства АКО и ГКУ КО «Хозяйственный комплекс представительства АКО». По итогам проверки работу руководства представительства Кузбасса при правительстве РФ оценили как низкоэффективную.

Кадровые перестановки в Кемеровской области начались еще в апреле, когда бывший губернатор региона Аман Тулеев досрочно ушел в отставку. Цивилев, ранее занимающий пост заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, стал временно исполняющим обязанности главы. В том же месяце он уволил сразу четверых заместителей.