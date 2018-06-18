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11:52   18 Июня 2018
Россия
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Цивилев сменит руководство представительства Кузбасса при Кабмине

Цивилев сменит руководство представительства Кузбасса при Кабмине

Причиной этому стала низкая эффективность работы представительства администрации Кемеровской области (АКО), объяснил врио губернатора региона Сергей Цивилев.

Специалисты Главного контрольного управления и Главного финансового управления с 5 по 15 июня текущего года проверяли финансово-хозяйственную деятельность представительства АКО и ГКУ КО «Хозяйственный комплекс представительства АКО». По итогам проверки работу руководства представительства Кузбасса при правительстве РФ оценили как низкоэффективную.

Кадровые перестановки в Кемеровской области начались еще в апреле, когда бывший губернатор региона Аман Тулеев досрочно ушел в отставку. Цивилев, ранее занимающий пост заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, стал временно исполняющим обязанности главы. В том же месяце он уволил сразу четверых заместителей.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #новости #кузбасс #цивилев #представительство ако
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