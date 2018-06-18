Робот Борис начал проводить квесты и экскурсии в Москве

Бот умеет проводить экскурсии по центральным улицам столицы и рассказывает про основные достопримечательности Москвы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сат мэра Москвы.

Борис готов проинструктировать всех желающих о московских музеях и памятниках архитектуры. Он абсолютно бесплатно проводит квесты и прогулки по городу.

Виртуального экскурсовода создали в агентстве Мосгортур и столичном департаменте культуры для гостей, которые приехали в столицу на Чемпионат мира по футболу 2018 года, однако Борис вышел на постоянную работу и продолжит проводить экскурсии после завершения соревнований. Он научился загадывать загадки про город во время прогулки, если с ответом возникли трудности, робот готов дать подсказку.

Чат-бот владеет тремя языками: английским,русским и испанским, он готов помогать всем, кто хотел бы самостоятельно познакомиться с Москвой. Борис работает на базе специального сайта, любители прогулок в одиночестве смогут отказаться от сопровождения гида и туристической группы и спокойно пройтись по городу. Робот поделится занимательными фактами об архитектуре, музеях и других культурных памятниках.

По словам гендиректора Мосгортура Василия Овчинникова, бот готов сопровождать горожан или гостей столицы от 1,5 до 2,5 часов. Для совместной прогулки с виртуальным экскурсоводом нужно лишь кликнуть на кнопку «Пройти маршрут», предварительно выбрав его направление: «Кропоткинская – Китай-город», «Кропоткинская – Лужники», «Смоленская – Арбатская», «Арбатская – Третьяковская» и «Станция метро «Краснопресненская» – Сити».

После завершения Чемпионата мира робот будет продолжать обучение. Вскоре Борис освоит новые маршруты и квесты.

В Мосгортуре рассказали, что помимо инновационного экскурсовода для удобства болельщиков ЧМ-2018 создана культурная карта на русском, английском и испанском языках. В ней указана информация о храмах, театрах, музеях, садах и парках столицы.

Волонтеры раздают брошюры у метро, а также в центрах получения паспорта болельщика.