Мы в соц.сетях:
Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

 Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет

Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет
Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

 Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы
Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

 Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни
Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

Два редких астрономических явления россияне смогут наблюдать 27 июня

 Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет

Путин не будет присутствовать на матче Россия — Египет
Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

Песков о прогрессе в вопросе обмена заключенными с Киевом: Пока рано говорить

 Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы

Савченко считает, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы
Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

Совет ЕС продлил санкции против Крыма — источник

 Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни
12:12   18 Июня 2018
Россия
58

Робот Борис начал проводить квесты и экскурсии в Москве

Робот Борис начал проводить квесты и экскурсии в Москве

Бот умеет проводить экскурсии по центральным улицам столицы и рассказывает про основные достопримечательности Москвы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сат мэра Москвы.

Борис готов проинструктировать всех желающих о московских музеях и памятниках архитектуры. Он абсолютно бесплатно проводит квесты и прогулки по городу.

 

Робот Борис начал проводить в Москве бесплатно экскурсии и квесты. Бот проведет всех желающих по центральным улицам столицы и покажет им главные достопримечательности города, музеи и памятники архитектуры. Кроме того, робот Борис будет загадывать участникам загадки, а в случае возникновения трудностей с ответом он даст подсказку. Его разработали в агентстве Мосгортур и столичном департаменте культуры к ЧМ-2018. Но он продолжит помогать горожанам и туристам и после завершения мундиаля. Бот работает на специальном сайте. Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. Они будут особенно полезны тем, кто хочет самостоятельно погулять по городу, без туристической группы, но при этом узнать множество новых фактов о Москве и ее музеях. #мойГород #туризм #экскурсии #роботБорис #чатБот

Публикация от Движение «Мой город!» (@dvizheniemoigorod)

Виртуального экскурсовода создали в агентстве Мосгортур и столичном департаменте культуры для гостей, которые приехали в столицу на Чемпионат мира по футболу 2018 года, однако Борис вышел на постоянную работу и продолжит проводить экскурсии после завершения соревнований. Он научился загадывать загадки про город во время прогулки, если с ответом возникли трудности, робот готов дать подсказку. 

Чат-бот владеет тремя языками: английским,русским и испанским, он готов помогать всем, кто хотел бы самостоятельно познакомиться с Москвой. Борис работает на базе специального сайта, любители прогулок в одиночестве смогут отказаться от сопровождения гида и туристической группы и спокойно пройтись по городу. Робот поделится занимательными фактами об архитектуре, музеях и других культурных памятниках.  

 

Сегодня посетил инновационную выставку #Робополис . Представляю вам чувака которого зовут Борис. Он с лёгкостью отвешивает комплименты, рассказывает анекдоты, определяет пол и возраст собеседника, показывает видеоприколы и многое другое.????✌️ _____ #АлександрЛарин #Ларин #ЛаринБлог #ЛаринВлог #AleksandrLarin #Sky73 #Lariin #AlexLarin #Ульяновск #LarinVlog #ВедушийУльяновск #ЧеловекПраздник #РоботБорис #Робот

Публикация от Ⓚ Ⓢ Ⓐ Ⓝ Ⓓ Ⓡ Ⓛ Ⓐ Ⓡ Ⓘ Ⓝ (@alex_lariin)

По словам гендиректора Мосгортура Василия Овчинникова, бот готов сопровождать горожан или гостей столицы от 1,5 до 2,5 часов. Для совместной прогулки с виртуальным экскурсоводом нужно лишь кликнуть на кнопку «Пройти маршрут», предварительно выбрав его направление: «Кропоткинская – Китай-город», «Кропоткинская – Лужники», «Смоленская – Арбатская», «Арбатская – Третьяковская» и «Станция метро «Краснопресненская» – Сити».

После завершения Чемпионата мира робот будет продолжать обучение. Вскоре Борис освоит новые маршруты и квесты. 

В Мосгортуре рассказали, что помимо инновационного экскурсовода для удобства болельщиков ЧМ-2018 создана культурная карта на русском, английском и испанском языках. В ней указана информация о храмах, театрах, музеях, садах и парках столицы. 

Волонтеры раздают брошюры у метро, а также в центрах получения паспорта болельщика.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#москва #чм-2018 #чм #экскурсии #чм2018 #москвасейчас #робот борис #квесты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2» Россия
Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»
Попытки Украины сохранить лицо не соотносятся с экономическими интересами Германии.
12:02   18 Июня 2018
65
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

10:46   16 Июня 2018
12201
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
291
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
246
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители