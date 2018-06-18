Опрос: Интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после победного матча сборной РФ

Данные исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

До начала чемпионата мира по футболу соревнования собирались смотреть 52% респондентов. После победы российской сборной над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 доля интересующихся выросла до 64%.

Торжественную церемонию открытия смотрели 40% опрошенных, а за первым матчем следили 55% респондентов. 58% россиян, наблюдавших за игрой, заявили об уверенности в победе еще в самом начале. Всего 12% полагали, что матч закончится в ничью, а 10% считали, что Россия проиграет Саудовской Аравии.

Еще 27% опрошенных назвали церемонию открытия зрелищной. 12% запомнилась приветственная речь президента РФ Владимира Путина.

Первый матч ЧМ-2018 состоялся 14 июня. Сыграли сборные России и Саудовской Аравии. 19 июня российские футболисты встретятся с командой из Египта, а 25-го — с Уругваем. Матчи пройдут в Петербурге и Самаре соответственно. Завершится чемпионат 15 июля.