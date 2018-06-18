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11:30   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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«Нафтогаз» обжаловал приостановку выполнения судебного решения по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» обжаловал приостановку выполнения судебного решения по спору с «Газпромом»

Украинская компания в понедельник сделала прокурорское представление в Апелляционный суд Швеции, где рассматривалась жалоба «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража.

Главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко уточнил, что представление в апелляционный суд, в отличие от арбитража, является публичным. Любой желающий может ознакомиться с ним.

Суд Швеции 13 июня приостановил выполнение решения Стокгольмского арбитражного суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Это же постановление лишает Киев возможности арестовывать активы российской компании за рубежом. Чем в свою очередь может воспользоваться «Газпром» при обжаловании действий судебных приставов в Нидерландах и Швейцарии.

Стокгольмский суд ранее обязал российскую газовую компанию выплатить Украине почти 2,5 миллиарда долларов в рамках спора по транзитному контракту.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #экономика #нафтогаз #газпром #швеция #новости
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