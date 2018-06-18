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11:11   18 Июня 2018
Россия
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Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге

Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге

В понедельник в полдень на арене «Санкт-Петербург» пройдет предматчевая тренировка национальной сборной России. Вечером того же дня команда пройдет теоретические занятия. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

После занятия главный тренер команды Станислав Черчесов даст пресс-конференцию. На вопросы журналистов также ответит один из футболистов.

Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге

19 июня в 21:00 в Петербурге сборная России выйдет на поле, чтобы сыграть в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Россияне сыграют со сборной Египта.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #санкт-петербург #чм-2018 #сборная россии #общество #чм #чм2018
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