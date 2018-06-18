Оригинально, но лишено смысла: Пушков о призыве Порошенко запретить «Северный поток 2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сомнительное предложение главы Украины Петра Порошенко Германии.

Напомним, Киев призвал Берлин запретить и остановить строительство российского газопровода «Северный поток 2».

По словам политика, инициатива президента Украины можно расценить как приглашение вступить в международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины.

Однако Пушков раскритиковал Порошенко и сравнил его предложение с выбором «престарелого ослика» на скачках, вместо «породистого скакуна».

«Оригинально, но лишено смысла.», — заключил сенатор.