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11:26   18 Июня 2018
Россия
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Оригинально, но лишено смысла: Пушков о призыве Порошенко запретить «Северный поток 2»

Оригинально, но лишено смысла: Пушков о призыве Порошенко запретить «Северный поток 2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сомнительное предложение главы Украины Петра Порошенко Германии.

Напомним, Киев призвал Берлин запретить и остановить строительство российского газопровода «Северный поток 2». 

По словам политика, инициатива президента Украины можно расценить как приглашение вступить в международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины. 

Однако Пушков раскритиковал Порошенко и сравнил его предложение с выбором «престарелого ослика» на скачках, вместо «породистого скакуна».

«Оригинально, но лишено смысла.», — заключил сенатор.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #порошенко #украина #германия #пушков #политика #берлин #общество #северный поток 2
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