Оригинально, но лишено смысла: Пушков о призыве Порошенко запретить «Северный поток 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сомнительное предложение главы Украины Петра Порошенко Германии.
Напомним, Киев призвал Берлин запретить и остановить строительство российского газопровода «Северный поток 2».
По словам политика, инициатива президента Украины можно расценить как приглашение вступить в международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины.
Однако Пушков раскритиковал Порошенко и сравнил его предложение с выбором «престарелого ослика» на скачках, вместо «породистого скакуна».
«Оригинально, но лишено смысла.», — заключил сенатор.
Призвав Берлин остановить Северный поток-2, Порошенко предлагает немцам войти в межд. консорциум по управлению газотранспортной системой Украины. Но это все равно, что на скачках предложить вместо молодого породистого скакуна престарелого ослика. Оригинально, но лишено смысла.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 июня 2018 г.