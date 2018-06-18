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11:20   18 Июня 2018
Россия
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Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

Министерство природных ресурсов и экологии не будет менять ключевые принципы регулирования деятельности по утилизации отходов и отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок.

Ранее СМИ сообщили, что в Минприроды и Росприроднадзор поступили поправки к закону об отходах производства и потребления. Согласно им, общественное обсуждение отменяется, решение о создании мусорных объектов теперь якобы будет принимать специальная комиссия. Документ также предусматривает возможность строительства и эксплуатации в субъектах страны площадок «накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет». На данный момент этот срок составляет 11 месяцев.

Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

В пресс-службе министерства заявили, что такие предложения не поступали в ведомство. Вероятно, что в Подмосковье нужно будет прибегать к нестандартным методам решения проблем с мусором, но влиять на базовые принципы регулирования они точно не будут.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил правительству обсудить документ, предусматривающий определенные требования по разработке территориальных схем обращения с отходами, к их составу и содержанию.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #подмосковье #общество #свалки
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