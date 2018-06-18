Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

Министерство природных ресурсов и экологии не будет менять ключевые принципы регулирования деятельности по утилизации отходов и отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок.

Ранее СМИ сообщили, что в Минприроды и Росприроднадзор поступили поправки к закону об отходах производства и потребления. Согласно им, общественное обсуждение отменяется, решение о создании мусорных объектов теперь якобы будет принимать специальная комиссия. Документ также предусматривает возможность строительства и эксплуатации в субъектах страны площадок «накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет». На данный момент этот срок составляет 11 месяцев.

В пресс-службе министерства заявили, что такие предложения не поступали в ведомство. Вероятно, что в Подмосковье нужно будет прибегать к нестандартным методам решения проблем с мусором, но влиять на базовые принципы регулирования они точно не будут.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил правительству обсудить документ, предусматривающий определенные требования по разработке территориальных схем обращения с отходами, к их составу и содержанию.