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11:02   18 Июня 2018
Россия
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Сухогруз с удобрениями сел на мель в акватории Финского залива

Сухогруз с удобрениями сел на мель в акватории Финского залива

Угрозы жизни и здоровью людей, а также экологии нет, поспешили уточнить в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в понедельник утром в акватории Финского залива в районе озера Сескар. Сухогруз Сормовский 3052, нагруженный минеральными удобрениями, следовал из Петербурга в Польшу. Судно село на мель и получило пробоину в носовой части. Повреждены два балластных отсека и отсек подруливающего устройства.

На борту сухогруза находились 11 человек. Никто из них не пострадал. Угроз для жизни и экологии нет.

Транспортная прокуратура начала проверку на предмет нарушения правил безопасности плавания.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #петербург #чп #новости #финский залив #сухогруз
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