Сухогруз с удобрениями сел на мель в акватории Финского залива
Угрозы жизни и здоровью людей, а также экологии нет, поспешили уточнить в Северо-западной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел в понедельник утром в акватории Финского залива в районе озера Сескар. Сухогруз Сормовский 3052, нагруженный минеральными удобрениями, следовал из Петербурга в Польшу. Судно село на мель и получило пробоину в носовой части. Повреждены два балластных отсека и отсек подруливающего устройства.
На борту сухогруза находились 11 человек. Никто из них не пострадал. Угроз для жизни и экологии нет.
Транспортная прокуратура начала проверку на предмет нарушения правил безопасности плавания.