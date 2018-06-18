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12:02   18 Июня 2018
Россия
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Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»

Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»

Попытки Украины сохранить лицо не соотносятся с экономическими интересами Германии.

Все заявления украинского президента Петра Порошенко о том, что Киев создаст группу в Евросоюзе по остановке строительства газопровода «Северный поток — 2», это политическая мишура, попытка сохранить лицо. Такое мнение корреспонденту ИА «Политика Сегодня» озвучил член Совета Федерации РФ Андрей Климов

Ранее Порошенко написал в онлайн-платформе Medium, что Киев пригласил Берлин в международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины, если он остановит участие в «Северном  потоке-2». Климов подчеркнул, что если бы немецкому правительству и бизнесу было выгодно вести дела с Украиной, они давно бы это сделали и без особого приглашения. 

«Но история показывает, что Украина  — ненадежная территория. Все эти перебои с газоснабжением в начале 2000-х годов с одной стороны. С другой Германия видит успешную работу «Северного потока-1». Это показывает немцам (а они  хорошо считают деньги), что лучше ни от кого не зависеть и иметь прямой выход на Россию. Тут не вопрос политики. Для Меркель это вопросы серьезного экономического базиса», — сказал Климов. 

Сенатор Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»

По мнению российского сенатора, Порошенко делает такие громкие заявления с одной целью — сохранить лицо. 

«Это политическая мишура, он заявляет это для поддержания собственной значимости. Посмотрите, какие страны дали согласие на строительство «Северного потока-2» — почти вся Северная Европа», — отметил сенатор.

«Северный поток-2» —  газопровод между Россией и Германией, который должен пройти рядом по дну Балтийского моря. Две нитки газопровода обеспечат поставку до 55 млрд кубометров газа в год.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #петр порошенко #северный поток-2 #андрей климов
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