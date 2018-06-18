Роскосмос: Пуск «Прогресса» к МКС запланирован на 10 июля

Время запуска — 00.51 по московскому времени, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Запуск произойдет с шестой площадки 31 космодрома Байконур. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-09» стартует на ракете-носителе «Союз 2.1а». Судно доставит на борт Международной космической станции продукты, воду, топливо и другие вещи.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что корабль планируется отправить по сверхкороткой двухвитковой системе. «Прогресс» доберется до МКС всего за три с половиной часа. На данный момент самый быстрый способ долететь до цели — четырехвитковая схема. Корабль с момента запуска и до стыковки с объектом делает четыре витка вокруг Земли.

Существует и стандартная схема, когда корабль достигает цели за двое суток. Ракета тогда делает 34 витка вокруг планеты.

Двухвитковую систему планировали отработать еще 12 октября прошлого года. Пуск отменила автоматика, а старт пришлось перенести на двое суток. Тогда условия уже не позволяли отправку по новой системе. В итоге, корабль «Прогресс» добрался до МКС за 48 часов.