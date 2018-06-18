Полиция Британии ожидает всплески насилия в случаях плохой игры сборной на ЧМ-2018

Исследователи из Ланкастерского университета привели статистику инцидентов бытового и домашнего насилия в графстве Ланкшир в период проведения ЧМ-2014 по футболу. В дни проигрышей национальной сборной число инцидентов возрастало на 38%.

Как сообщил телеканал Sky News, исследование показало, что и ничьи повышают агрессивность британских подданных — число преступлений, связанных с проявлениями насилия, возрастало на 26% в сравнении с днями, когда у сборной не было игр.

Изучив доклад специалистов университета, полиция графства провела кампанию, в ходе которой напомнила потенциальным нарушителям об ожидающих их последствиях, если те не сдержатся и «выпустят пар» в случае неудачи сборной. Также полицейские проинформировали возможных жертв, каким образом они могут защитить себя. Ланкширским полицейским последовали правоохранители графств Корнуолл и Девон, пригрозив арестами особенно нервным фанатам.

Готовятся к матчам сборной Англии и в других графствах. Например, в Хэмпшире и Уэльсе, известным самым низким числом проявлений домашнего насилия, власти выделят по пять дополнительных патрулей на дни матчей для того, чтобы повысить оперативность реакции на вызовы.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия играет в группу G вместе со сборными Бельгии, Туниса и Панамы. Эксперты считают эту группу вполне «проходной» для англичан. Букмекеры осторожны в коэффициентах только на игры британцев с бельгийцами. Однако даже если Англия уступит Бельгии по очкам, она наверняка выйдет в плейофф со второго места.