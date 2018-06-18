Самым жарким днем с начала года в Москве станет понедельник, обещают синоптики

Центр погоды «Фобос» сообщил, что 18 июня станет самым жарким днем Москве с начала этого года.

Понедельник побьет температурный рекорд 2 мая. Тогда столбик термометра показывал 26,7 градуса выше нуля.

Сегодня синоптики обещают 27–29 градусов тепла, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что в столице создадут специальную систему предупреждения опасных погодных явлений. Проект планируют реализовать к 2020 году. Местные власти выделят на это около 574 миллионов рублей. Специалисты установят систему на 120 вышках сотовой связи вдоль кольцевых дорог города и области.