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Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

 Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге

Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге
Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

 Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»

Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»
Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

 Полиция Британии ожидает всплески насилия в случаях плохой игры сборной на ЧМ-2018

Полиция Британии ожидает всплески насилия в случаях плохой игры сборной на ЧМ-2018
10:55   18 Июня 2018
Россия
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Самым жарким днем с начала года в Москве станет понедельник, обещают синоптики

Самым жарким днем с начала года в Москве станет понедельник, обещают синоптики

Центр погоды «Фобос» сообщил, что 18 июня станет самым жарким днем Москве с начала этого года.

Понедельник побьет температурный рекорд 2 мая. Тогда столбик термометра показывал 26,7 градуса выше нуля.

Сегодня синоптики обещают 27–29 градусов тепла, пишет «Вечерняя Москва». 

Ранее стало известно, что в столице создадут специальную систему предупреждения опасных погодных явлений. Проект планируют реализовать к 2020 году. Местные власти выделят на это около 574 миллионов рублей. Специалисты установят систему на 120 вышках сотовой связи вдоль кольцевых дорог города и области.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #общество #погода
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