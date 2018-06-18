СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрелов гражданских объектов в Донбассе

Новое уголовное дело против украинских силовиков возбуждено из-за многочисленных артиллерийских обстрелов по гражданским объектам в Донбассе.

На сайте ведомства обнародовано заявление о нарушениях ВСУ, включая атаку на село Саханка Новоазовского района Донецкой области.

Помимо этого 8 июня под обстрел попал поселок Зайцево под городом Горловка, 9, 11 и 12 июня атакованы село Васильевка, Куйбышевский район Донецка и гражданские объекты в Докучаевске. Позже были обстреляны дома в Александровке.

Ранее 9 июня, силовики Украины напали на пассажирского автобуса в Донбассе.

В результате атак ранения получили 10 мирных жителей.

По факту многочисленных нарушений и обстрелов мирного населения и гражданских объектов следователи возбудили уголовные дела.