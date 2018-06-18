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7:41   18 Июня 2018
Россия
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СМИ: Минтранс предлагает разрешить съемку и бесплатной провоз ручной клади в метро

СМИ: Минтранс предлагает разрешить съемку и бесплатной провоз ручной клади в метро

Проект типовых правил пользования метро был доработан на заседании координационного совета автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе, говорится в протоколе мероприятия с подписью замглавы ведомства Николая Асаула.

Новый свод правил разработан с учетом всех предложений и замечаний, сообщают «Известия».

В новой версии проекта Минтранс предлагает разрешить фото и видеосъемку в подземке, однако по спецправилам субъектов федерации. Напомним, что единства по съемке в метро нет, в каждом городе на этот счет свои правила.

Также теперь проезд с ручной кладью предлагается сделать бесплатным, если она не больше 120 сантиметров. Пассажир метрополитена может провозить с собой две единицы груза такого объема. В предыдущем документе не было статьи, предусматривающей бесплатный провоз дополнительных вещей.

Также Минтранс выступает за запрет на использование систем доставки никотина в метрополитене.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #метро #политика #минтранс #общество #правила
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