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Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

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7:45   18 Июня 2018
Весь мир
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Эрдоган призвал избирателей «преподать урок Западу»

Эрдоган призвал избирателей «преподать урок Западу»

Президент Турции Тайип Эрдоган призывает голосовать за его кандидатуру. Политик считает, что избиратели таким образом «преподадут урок» западным странам.

Как пишет газета Hurriyet, Запад надеется на поражение Эрдогана. Голосование пройдет 24 июня. Политик, выступая на митинге перед выборами, призвал соотечественников «преподать урок».

Голосование в Турции пройдет досрочно. В избирательный бюллетень войдут действующий глава государства Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию. Также в список включены еще четыре кандидата от разных фракций: Селахаттин Демирташ, Мераль Акшенер, Темель Карамоллаоглу и Дога Перинчек. В один день с президентскими выборами пройдут выборы в парламент Турции.

Эрдоган призвал избирателей «преподать урок Западу»

Ранее Эрдоган призывал реструктурировать Совет безопасности ООН. Политик считает, что текущая система формирования несправедлива, поскольку «судьба мира» не может находиться в руках пяти постоянных членов ведомства.

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Автор: Павел Никифоров
#эрдоган #политика #весь мир #выборы в турции
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