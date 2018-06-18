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7:48   18 Июня 2018
Россия
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Минобороны: ВУЦ расширят объемы военной подготовки в гражданских вузах

Минобороны: ВУЦ расширят объемы военной подготовки в гражданских вузах

Военные учебные центры, которые хочет создать ведомство, не сократят программу подготовки, а оптимизируют организационно-штатную структуру, объяснил статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков в беседе с «Известиями».

Ранее оборонное ведомство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект об отмене военных кафедр в гражданских вузах и создании военных учебных центров. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что инициатива поможет повысить эффективность управления, учебного процесса, а также позволит более глубоко использовать вооружение.

Панков уточнил, что законопроектом предлагается объединить военные кафедры с учебными военными центрами. Это не сократит объемы подготовки, а, наоборот, увеличит их. ВУЦ займутся подготовкой офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса. А выпускники станут основным источником так называемого оплачиваемого резерва, создаваемого в настоящее время.

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Автор: Юлия Халус
#россия #минобороны #новости #общество #вузы #вуц
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