Макрон встретится с Папой Римским в Ватикане

Лидер Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе посетит Ватикан. В ходе визита у него запланирована встреча с Папой Римским Франциском, которая должна состояться 26 июня.

Такую информацию передел Елисейский дворец.

Кроме того, у Макрона состоятся переговоры с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Президент Франции побывает также на церемонии в Соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, посвященной его первому и единственному титулу почетного каноника этой базилики.