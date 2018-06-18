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Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

Минприроды не отменит общественное обсуждение схем размещения свалок

 Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге

Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге
Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

 Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»

Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»
Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

 Полиция Британии ожидает всплески насилия в случаях плохой игры сборной на ЧМ-2018

Полиция Британии ожидает всплески насилия в случаях плохой игры сборной на ЧМ-2018
10:36   18 Июня 2018
Весь мир
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Макрон встретится с Папой Римским в Ватикане

Макрон встретится с Папой Римским в Ватикане

Лидер Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе посетит Ватикан. В ходе визита у него запланирована встреча с Папой Римским Франциском, которая должна состояться 26 июня.

Такую информацию передел Елисейский дворец. 

Кроме того, у Макрона состоятся переговоры с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Президент Франции побывает также на церемонии в Соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, посвященной его первому и единственному титулу почетного каноника этой базилики.

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Автор: Виктория Разумовская
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