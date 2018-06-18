Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

Турнир можно использовать для решения вопроса об обмене удерживаемых лиц между странами, объяснил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Пятому каналу».

Украинский дипломат уверен, что «широкий жест» со стороны президента России Владимира Путина в данном вопросе во время проведения чемпионата мира возможен. Хотя не стоит ожидать, что Москва в ближайшие дни и недели выпустит всех. Но эту возможность надо использовать.

Ранее президент России и украинский лидер Перт Порошенко договорились допустить к удерживаемым на Украине и в РФ омбудсменов двух стран. Украинский уполномоченный Людмила Денисова отправилась в Москву в прошлую среду, 13 июня. А Татьяна Москалькова посетит Киев в начале следующей недели.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.