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 Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге

Сборная РФ проведет открытую тренировку в Петербурге
Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

Климкин предложил использовать ЧМ в России в интересах Украины

 Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»

Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»
Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

Кинопродюсер Мартин Брегман скончался 93 году жизни

 Полиция Британии ожидает всплески насилия в случаях плохой игры сборной на ЧМ-2018

Полиция Британии ожидает всплески насилия в случаях плохой игры сборной на ЧМ-2018
7:17   18 Июня 2018
Россия
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СМИ: AliExpress откроет пункты выдачи в России

СМИ: AliExpress откроет пункты выдачи в России

Китайская интернет-компания AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution создает новую услугу: скоро получение заказа значительно упроститься, компания открывает специальные пункты выдачи и постаматы.

По данным газеты «Коммерсантъ», пункты выдачи покупок с AliExpress появятся в ста городах России, компания обещает создать свыше 1,8 тысяч пикап-зон.

По прогнозам компании, скорость доставки заказа увеличится вдвое, теперь получить посылку станет возможно через 8-15 дней.

 

 

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Автор: Екатерина Розина
#интернет-магазин #aliexpress #пункты выдачи товаров
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