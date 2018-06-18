СМИ: AliExpress откроет пункты выдачи в России

Китайская интернет-компания AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution создает новую услугу: скоро получение заказа значительно упроститься, компания открывает специальные пункты выдачи и постаматы.

По данным газеты «Коммерсантъ», пункты выдачи покупок с AliExpress появятся в ста городах России, компания обещает создать свыше 1,8 тысяч пикап-зон.

По прогнозам компании, скорость доставки заказа увеличится вдвое, теперь получить посылку станет возможно через 8-15 дней.