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 Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»

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7:23   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»

Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил об этом в понедельник, 18 июня.

Глава государства считает, что «Северный поток-2» — «абсолютно политиканский» план. Строительство трубопровода направлено против Киева, а в процессе реализации страна потеряет более трех миллиардов долларов из федерального бюджета.

Порошенко в блоге в Medium сообщил, что в Евросоюзе создается группа по противодействию проекту. Киев активно ведет переговоры с Берлином. Германии предложили создать международный консорциум, который станет управлять системой транспорта газа на Украине. Обязательным условием для этого является остановка «Северного потока-2».

Политик подчеркнул, что американские партнеры Киева настроены решительно. Никто не пойдет против санкций США, добавил Порошенко.

Порошенко заявил о создании в ЕС группы по противодействию «Северному потоку-2»

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух веток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Их пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Длина газопровода  — более 1200 километров.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #евросоюз #сша #порошенко #политика #весь мир #северный поток 2
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